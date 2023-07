Les Zaccros d’ma rue – Cie La Chaloupe Square Maurice Thorez 58640 Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles, 5 juillet 2023, Varennes-Vauzelles.

Spectacle des Zaccros d’ma rue – Cie La Chaloupe

Octobre raconte l’effervescente et fraternelle histoire du Groupe Octobre, une troupe de comédiens amateurs qui avait pour auteur Jacques Prévert. Le spectacle entremêle l’histoire politique et sociale à celle de ce groupe d’agitation-propagande qui, de 1932 à 1936, s’exprimait à travers un théâtre populaire qui sonnait comme un outil de lutte et d’émancipation des travailleurs… Les textes de Jacques Prévert, écrits en lien avec les événements de l’époque, n’ont rien perdu de leur force et de leur actualité. Ce spectacle transmet avec générosité l’énergie et l’engagement de cette troupe populaire et humaniste pour dire encore : “qu’est-ce qu’on attend pour ouvrir nos grandes gueules en faveur des opprimés”.

Mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2023

Déambulation : départ du spectacle Square Maurice Thorez à 20h arrivée place de l’Église

Square Maurice Thorez 58640 Varennes Vauzelles

