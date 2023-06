Culture Autrement – Ensemble Pulcinella – Napoli Square Maurice Gardette, Paris Paris, 6 juillet 2023, Paris.

Culture Autrement – Ensemble Pulcinella – Napoli Jeudi 6 juillet, 18h30 Square Maurice Gardette, Paris Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com

L’Ensemble Pulcinella est un collège de solistes et chambristes virtuoses passionnés par la pratique sur instruments historiques, membres des formations les plus prestigieuses et réunis autour d’Ophélie Gaillard.

Avec le programme Napoli, l’ensemble Pulcinella propose une exploration des saveurs napolitaines en compagnie de plusieurs compositeurs : Ortiz, Falconiero, du génial violoncelliste Alborea dit Francischello, de Matteis, Lanzetti, Barbella ou Kapsberger, l’occasion d’un retour à nos sources de la commedia dell’arte et d’une tradition orale si vivace qu’elle nourrit encore aujourd’hui la société toute entière.

Square Maurice Gardette, Paris 2 rue du Général Blaise 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T18:30:00+02:00 – 2023-07-06T19:30:00+02:00

2023-07-06T18:30:00+02:00 – 2023-07-06T19:30:00+02:00

© Macarena Mas Galnares