Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Square Maurice Ferréol Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Square Maurice Ferréol Limoges, 17 juillet 2023, Limoges. Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Lundi 17 juillet, 10h00 Square Maurice Ferréol Ouvrez grand les oreilles, voyagez avec les mots, et partagez ce plaisir en famille.

Pour cette séance, rendez-vous au square Maurice Ferréol. _En partenariat avec la Maison sociale Cyprian les Brosses.

_ Square Maurice Ferréol Rue Jules Guesde Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/lectures-sous-les-arbres-vivez-lete-13/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T12:00:00+02:00 Jeune public 3-5 ans Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Square Maurice Ferréol Adresse Rue Jules Guesde Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Square Maurice Ferréol Limoges

Square Maurice Ferréol Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Square Maurice Ferréol Limoges 2023-07-17 was last modified: by Lectures sous les arbres [Vivez l’été] Square Maurice Ferréol Limoges Square Maurice Ferréol Limoges 17 juillet 2023