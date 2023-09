Randonnée Octobre Rose Square Marguerite Lignac Lalinde, 15 octobre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Dans le cadre de la mobilisation de Lalinde pour Octobre Rose, les Marcheurs de la Vallée vous proposent plusieurs circuits faciles de 8km.

Rendez-vous face à la mairie, départ à 9h30.

Des T-shirts, gourdes et autres seront proposés à la vente.

Mobilisez-vous également pour soutenir la lutte contre le cancer du sein!.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Square Marguerite Lignac

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of Lalinde’s mobilization for Pink October, the Marcheurs de la Vallée are offering several easy 8km circuits.

Meet in front of the town hall, departure at 9:30 am.

T-shirts, water bottles and other items will be on sale.

Join us in supporting the fight against breast cancer!

En el marco de la campaña de Lalinde para el Octubre Rosa, los Marcheurs de la Vallée proponen varios circuitos fáciles de 8 km.

Cita frente al ayuntamiento a partir de las 9.30 h.

Se venderán camisetas, botellas de agua y otros artículos.

Y no olvides apoyar la lucha contra el cáncer de mama

Im Rahmen der Mobilisierung von Lalinde für den Rosa Oktober bieten Ihnen die Marcheurs de la Vallée mehrere leichte Rundwege von 8 km Länge an.

Treffpunkt gegenüber dem Rathaus, Start um 9:30 Uhr.

Es werden T-Shirts, Trinkflaschen und anderes zum Verkauf angeboten.

Unterstützen auch Sie den Kampf gegen Brustkrebs!

Mise à jour le 2023-09-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides