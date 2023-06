Ateliers de rue au square Marcel Sembat (L’Album Fleurit Le Bitume) Square Marcel Sembat Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Ateliers de rue au square Marcel Sembat (L’Album Fleurit Le Bitume) 12 – 19 juillet Square Marcel Sembat Entrée libre et gratuite pour les petits et les grands!

Dans le cadre de notre Festival annuel L’Album Fleurit Le Bitume, Le Petit Ney vous propose de découvrir le travail de trois auteur.e.s/illustrateur.trice.s d’album jeunesse (Claire Dé, Eve Gentilhomme et Jean-Charles Sarrazin) dans un espace de lecture en plein air et des ateliers créatifs les 5, 18 et 19 juillet pour le Festival des Ateliers de Rue au square Marcel Sembat.

L’Album Fleurit Le Bitume, c’est une programmation de temps de lectures à voix haute, d’ateliers littéraires, créatifs et ludiques, de rencontres avec des auteur.e.s/illustrateur.trice.s, proposée au mois de juillet dans différents lieux du quartier de la porte Montmartre.

Des animations mises en place pour les fêtes de quartiers Blémont et Binet, pour le Festival des Ateliers de Rue au square Marcel Sembat et aux Trois Tours, dans le Jardin René Binet et avec les écoles, centres de loisirs, crèches et jardins d’enfant du quartier en partenariat avec la bibliothèque Jacqueline de Romilly et la librairie L’Eternel Retour.

Des moments de partage qui s’adressent à tous, petits et grands, qui promeuvent la littérature jeunesse, le plaisir de lire et qui valorisent les différents acteurs de cette manifestation.

Square Marcel Sembat 2 rue Marcel Sembat 75018 Paris Paris 75018 Quartier des Grandes-Carrières Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:30:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

2023-07-19T15:30:00+02:00 – 2023-07-19T18:00:00+02:00

© Le Petit Ney