Partir en Livre 2023 23 juin – 7 juillet, les vendredis Square Madame de Pompadour Entrée libre sans inscription

Partir en Livre est un festival littéraire jeunesse organisé par le CNL et le Ministère de la Culture. Dans le cadre de cette programmation culturelle, la médiathèque de Sèvres vous propose trois rendez-vous de lecture et de musique en extérieur, pour ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, les pieds dans l’herbe !

Les trois rendez-vous proposés (les vendredis 23 et 30 juin et le vendredi 7 juillet) se tiendront au square Madame de Pompadour, aux jardins de la Roseraie à Sèvres, à 10h30.

