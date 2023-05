La Brigade des Crieurs Publics Square Louis Feuillade, 8 juillet 2023, Nantes.

La Brigade des Crieurs Publics 8 – 19 juillet Square Louis Feuillade tarifs

La Brigade des crieurs publics est autant un spectacle de théâtre de rue qu’un service public poétique de proximité avec la volonté de mettre en scène la vie et le quotidien des habitants, des acteurs locaux et associatifs par le recueil et l’interprétation de messages adressés par eux ou pour eux.

Un spectacle qui redonne la parole aux vraies personnes de la vraie vie et réenchante le quotidien.

Peut-on trouver poétiques des cours du soir organisés par des bénévoles en bas de chez soi ? Peut-on s’amuser ou s’attendrir d’une anecdote relayée par un commerçant ? Peut-on découvrir différemment ses voisins, son quartier et les gens qui le peuplent d’une façon inattendue ? Peut-on crier au monde ce que l’on a sur le cœur ?

La brigade est là pour ça : être le souffle de votre voix !

Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T16:50:00+02:00

2023-07-19T16:30:00+02:00 – 2023-07-19T16:50:00+02:00