Atelier compostage : Apprenez à recycler vos biodéchets ! Square Louis Blériot Issy-les-Moulineaux, 12 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier compostage : Apprenez à recycler vos biodéchets ! Dimanche 12 novembre, 11h30 Square Louis Blériot Gratuit

Composter permet de réduire d’1/3 vos déchets !

Atelier animé par Issy en Herbe et PikPik

Horaire :

11h30 – 12h20 au Square Louis Blériot : inscription ici

Tout public

Square Louis Blériot Square Louis Blériot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Atelier compostage : apprenez u00e0 recycler vos biodu00e9chets pour en faire du terreau », « type »: « rich », « title »: « Atelier compostage : Apprenez u00e0 recycler vos biodu00e9chets ! (grand public) », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F577258099%2F508912376271%2F1%2Foriginal.20230814-141053?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C940%2C470&s=1b81708c738e09f01f2473cf464c6e06 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-compostage-apprenez-a-recycler-vos-biodechets-grand-public-700106496377 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T11:30:00+01:00 – 2023-11-12T12:20:00+01:00

compostage compost