Marché de Noël Square Lignac et rue piétonne Lalinde, 17 décembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

L’Union des Commerçants Lindois organise un marché de Noël.

Photo avec le Père Noël, produits artisanaux et gourmands, atelier pour enfants, tombola.

Vin chaud et crêpes..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Square Lignac et rue piétonne

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Union des Commerçants Lindois organizes a Christmas market.

Photo with Santa Claus, craft and gourmet products, children’s workshop, tombola.

Mulled wine and crêpes.

La Union des Commerçants Lindois organiza un mercado navideño.

Foto con Papá Noel, productos artesanales y gastronómicos, taller infantil, tómbola.

Vino caliente y crepes.

Die Union des Commerçants Lindois organisiert einen Weihnachtsmarkt.

Foto mit dem Weihnachtsmann, handwerkliche Produkte und Leckereien, Workshop für Kinder, Tombola.

Glühwein und Crêpes.

Mise à jour le 2023-11-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides