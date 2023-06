Atelier Eveil Musical au Best Summer du Square Léon Square Léon Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier Eveil Musical au Best Summer du Square Léon Square Léon Paris, 11 juillet 2023, Paris. Atelier Eveil Musical au Best Summer du Square Léon Mardi 11 juillet, 17h00 Square Léon Gratuit sans condition, places illimitées La ressourcerie Le Poulpe participe au Festival Best Summer en juillet dans le square Léon dans le 18e arrondissement de Paris. Elle propose un atelier d’Eveil musical le mardi 11 juillet de 17h à 19h Square Léon square Léon 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T17:00:00+02:00 – 2023-07-11T19:00:00+02:00

2023-07-11T17:00:00+02:00 – 2023-07-11T19:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Square Léon Adresse square Léon 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville Square Léon Paris

Square Léon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier Eveil Musical au Best Summer du Square Léon Square Léon Paris 2023-07-11 was last modified: by Atelier Eveil Musical au Best Summer du Square Léon Square Léon Paris Square Léon Paris 11 juillet 2023