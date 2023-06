Art en Espace Public – EQUI LIBRE Square Léon Paris, 10 juillet 2023, Paris.

Art en Espace Public – EQUI LIBRE 10 – 13 juillet Square Léon Entrée libre

Atelier participatif : « Stop and Go »

Durant cet atelier interactif, nous vous invitons à découvrir un dispositif scénographique: « le culbuto » et à vous engager dans une expérience de mouvement créative.

Vous serez accompagnés par un chorégraphe et danseur et vous aurez l’occasion de jouer, danser, crée l’opposition, chercher l’équilibre et le plus important de vous amusez.

Dans cet atelier interactif, vous aurez également l’opportunité d’exprimer votre créativité en perturbant l’équilibre des culbutos à l’aide de différents matériaux. En jouant avec ces éléments, vous pourrez expérimenter de nouvelles possibilités et transformer l’objet scénographique de manière imaginative. Laissez libre cours à votre inventivité et explorez les multiples façons de troubler l’équilibre, ajoutant ainsi une dimension artistique et ludique à votre expérience. Nos chorégraphes seront là pour vous guider dans cette exploration et vous encourager à repousser les limites de la créativité. Venez participer à cet atelier et découvrez les merveilleuses surprises qui peuvent surgir lorsque vous laissez parler votre imagination !

Square Léon 20 rue des Gardes 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T16:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:00:00+02:00

2023-07-13T16:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

©Peter Pöschl