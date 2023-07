Projection plein air – Tourcoing Square Leman Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Projection plein air – Tourcoing Square Leman Tourcoing, 17 août 2023, Tourcoing. Projection plein air – Tourcoing Jeudi 17 août, 21h40 Square Leman Cet été, les Rencontres Audiovisuelles vous donnent rendez-vous en région Hauts-de-France pour des projections en plein air autour d’un format peu diffusé : le court métrage ! • Animaux animés (dès 6 ans)

Un programme 100% animation ! Partez à la découverte d’univers peuplés d’animaux, vivez des aventures en tout genre et explorez des histoires pleines d’humour et de poésie ! Le programme dure environ 1h10 et sera présenté en début de séance par un membre de notre équipe. Ce projet s’inscrit dans le cadre de « L’Été culturel », manifestation à l’initiative du ministère de la Culture, et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. Jeudi 17 août, 21h40

TOURCOING

Square Leman

124 rue de Mouvaux, 59200 Tourcoing

Proposé par le Centre Social Boilly

2023-08-17T21:40:00+02:00 – 2023-08-17T22:50:00+02:00

