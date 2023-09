Concert et bal folk square Lauret, Bagnères-de-Luchon (31), 28 septembre 2023, .

Concert et bal folk Jeudi 28 septembre, 17h00 square Lauret, Bagnères-de-Luchon (31) Gratuit

Ricard/Bennes duo pour la danse folk, et « Un air de deux airs » pour la chanson vitaminée. Un groupe peut en cacher un autre.

Venez danser, écouter et chanter avec nous!

Eric : guitare harmonica banjo chant

Clotilde: accordéon diatonique chant

https://youtu.be/xnqkFCanzlw

source : événement Concert et bal folk publié sur AgendaTrad

square Lauret, Bagnères-de-Luchon (31) 24, Allée d’Etigny

square Lauret, 31110 Bagnères-de-Luchon, France [{« data »: {« author »: « Clotilde Ricard », « cache_age »: 86400, « description »: « Duo de folk/nu00e9o trad pour vos bals en tout genre.nMorceau1: Polka: I buy boots for Maggy (arrangements: Bruno Letron)nMorceau 2: Mazurka: Lu00e9gu00e8rement maz (compo de Bruo Letron)nMorceau 3: Scottish: Las fatmas.nnDe la mazurka au cercle circassien en passant par le rondeau maison (compositions personnelles).nnClotilde Ricard: Accordu00e9on diatonique, stomp box.nhttps://www.facebook.com/clotildericardofficialnEric Bennes: Guitare, harmonica, banjonwww.ericbennes.com », « type »: « video », « title »: « Ricard/Bennes Duo », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/xnqkFCanzlw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=xnqkFCanzlw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZw80JN2nxMVFmmIZ4hTYlQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/xnqkFCanzlw »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45211 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T17:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:00:00+02:00

2023-09-28T17:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:00:00+02:00

baltrad balfolk