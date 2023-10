Cet évènement est passé Noël à Fives Square Lardemer Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Noël à Fives Square Lardemer Lille, 29 novembre 2019, Lille. Noël à Fives Vendredi 29 novembre 2019, 16h30 Square Lardemer Pour le lancement des festivités de fin d’année, le quartier de Fives vous invite autour d’une déambulation et d’animations. Au programme: 16h45: Rdv au square Lardemer 18h15 : départ vers la place Degeyter. Déambulation dans le quartier de Fives en partenariat avec les associations du quartier. Une distribution de chocolat chaud et de friandises , un cracheur de feu, de la musique, la descente en rappel de Saint Nicolas de la façade de la mairie de quartier de Fives et d’autres surprises vous attendent sur la place Degeyterr 20h00: feu d’artifice. Square Lardemer Lille-Fives Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-29T16:30:00+01:00 – 2019-11-29T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Square Lardemer Adresse Lille-Fives Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Square Lardemer Lille latitude longitude 50.632981;3.089506

