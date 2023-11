Cet évènement est passé Laplace fais moi peur square Laplace Le Mée-sur-Seine Catégories d’Évènement: Le Mée-sur-Seine

Seine-et-Marne Laplace fais moi peur square Laplace Le Mée-sur-Seine, 1 novembre 2023, Le Mée-sur-Seine. Laplace fais moi peur Mercredi 1 novembre, 14h00 square Laplace gratuit Le collectif « Laplace » organise une apres midi festive au square Laplace (59800 Lille).

Elle aura lieu le 01 novembre 2023 de 14h à 18h.

Au programme:

-Concours de citrouilles

-Ateliers créatifs

-Histoires effrayantes

-Maquillage

-Voyante

2023-11-01T14:00:00+01:00 – 2023-11-01T18:00:00+01:00

