Avant le soir Square Labadié – Jardin Benedetti – Square Albrecht Marseille 1er Arrondissement, 1 juillet 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

36 représentations gratuites de musique, de théâtre et de danse vous attendent dans trois parcs et jardins..

2023-07-01 à ; fin : 2023-09-09 . .

Square Labadié – Jardin Benedetti – Square Albrecht

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



36 free performances of music, theater and dance await you in three parks and gardens.

36 espectáculos gratuitos de música, teatro y danza le esperan en tres parques y jardines.

36 kostenlose Musik-, Theater- und Tanzaufführungen erwarten Sie in drei Parks und Gärten.

