Fête du jeu Square L. Closon Chatillon-coligny Catégorie d’évènement: Châtillon-Coligny

Fête du jeu Square L. Closon, 20 mai 2023, Chatillon-coligny. Fête du jeu Samedi 20 mai, 14h00 Square L. Closon Fête du jeu organisée par la municipalité dans le cadre de la semaine du jeu avec des animations au square Louis Closon. Jeux en bois, jeux de société, goûter offert, n’hésitez pas à apportez votre jeu ! Square L. Closon Place Coligny, Chatillon-coligny Chatillon-coligny Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T18:00:00+02:00 FMACEN045V508ES6 Mairie

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-Coligny Autres Lieu Square L. Closon Adresse Place Coligny, Chatillon-coligny Ville Chatillon-coligny Lieu Ville Square L. Closon Chatillon-coligny

Square L. Closon Chatillon-coligny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/

Fête du jeu Square L. Closon 2023-05-20 was last modified: by Fête du jeu Square L. Closon Square L. Closon 20 mai 2023 Châtillon-Coligny Square L. Closon Chatillon-coligny

Chatillon-coligny