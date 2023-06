Culture Autrement – Trio Escualo – Musique instrumentale d’Amérique du sud Square Jules Verne Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Culture Autrement – Trio Escualo – Musique instrumentale d’Amérique du sud Square Jules Verne Paris, 9 septembre 2023, Paris. Culture Autrement – Trio Escualo – Musique instrumentale d’Amérique du sud Samedi 9 septembre, 18h30 Square Jules Verne Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com / 06 26 65 85 35 Le Trio Escualo prend forme en 2021 lors du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla. Le compositeur argentin qui eut le génie de sortir le tango des milongas vers les salles de concerts, a motivé ces trois musiciens à essayer d’en faire de même avec les musiques de toute l’Amérique Latine !

C’est dans une formation inhabituelle que les trois amis réunissent leur envie de jouer, de s’enivrer, de partager et de faire découvrir ce répertoire populaire. Square Jules Verne 19 rue Jules Verne Paris 75011 Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

