OuVERTures / TM+ / Fantaisies et chants d'amour d'hier et d'aujourd'hui

Square Jules Verne
Paris

Mardi 1 août, 18h30

Entrée libre

Voix, violoncelle et viole de gambe engagent des correspondances entre compositeurs que quatre siècles distancent mais ne séparent pas. Le répértoire de la Renaissance et du Baroque entrera en résonnance avec quelques pièces d'aujourd'hui : Marin Marais, Haendel, Rameau et Purcell répondent à Manuel de Falla, Klaus Huber ou encore Ivan Defele.

Square Jules Verne
19 Rue Jules Verne
Paris 75011

©Anne-Marie Korsbaek

