Culture Autrement – Valentine Martinez – En Voix ! Samedi 22 juillet, 17h15 Square Jules Verne Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com / 06 26 65 85 35

Dotée d’un sens unique de l’interprétation et de sa riche voix de soprano lyrique, Valentine Martinez (compagnie Grand Ec’Art) fait preuve d’une grande musicalité et d’une sensibilité à couper le souffle. Elle fait partie de cette jeune génération de chanteurs et comédiens qui participent avec ardeur à l’évolution de l’art lyrique en France et de la voix en règle générale. Dans le stand up En Voix, l’artiste lyrique a imaginé convier les gens à utiliser leur voix à leur tour et découvrir que ce fameux « toi surtout ne chante pas, tu chantes trop faux » n’est jamais une réalité ! Tout le monde chante juste qu’on se le dise, et elle vous le prouvera !

La représentation durera 40 minutes environ et un temps d’échange avec le public est prévu après la représentation.

Square Jules Verne 19 rue Jules Verne Paris 75011 Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T17:15:00+02:00 – 2023-07-22T18:15:00+02:00

