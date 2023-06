Culture Autrement – Duo José Ferreira & Flavien Soyer + Boris Trouchaud Square Jules Verne Paris, 8 juillet 2023, Paris.

Culture Autrement – Duo José Ferreira & Flavien Soyer + Boris Trouchaud Samedi 8 juillet, 18h30 Square Jules Verne Entrée libre / Pour plus d’information : culture.autrement@cmculture.com / 06 26 65 85 35

Autour d’un café, dans une mythique boutique parisienne où les murs sont recouverts de photographies de grandes personnalités du monde de la guitare, Flavien Soyer et José Ferreira échangent quasi systématiquement leurs avis autour du dernier disque d’Hamilton de Holanda ou de Yamandu Costa… Naturellement, ils s’essayent à quelques standards de choro, cette musique brésilienne instrumentale née dans les années 1870 à Rio de Janeiro. En passant par Jacob do Bandolim, Pixinguinha…c’est le même plaisir à chacune de leurs rencontres musicales.

Ils décident donc de poursuivre l’aventure pour transmettre au public leur bonheur de jouer ce répertoire ensemble, et porter l’énergie de la musique populaire brésilienne. Alternant le répertoire traditionnel du choro et les créations des artistes d’aujourd’hui, ils attachent une grande importance à la couleur et au timbre de leur formation.

Pour le concert dans le cadre de Culture Autrement, le duo sera accompagné par Boris Trouchaud, contrebassiste.

Square Jules Verne 19 rue Jules Verne Paris 75011 Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T19:30:00+02:00

2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T19:30:00+02:00

© Les Agents Réunis