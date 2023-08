La recolte 2023 Square Jules Ferry, Hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord La recolte 2023 Square Jules Ferry, Hellemmes Hellemmes, 9 septembre 2023, Hellemmes. La recolte 2023 Samedi 9 septembre, 10h00 Square Jules Ferry, Hellemmes Des Trucs avec les gens vous invite à participer à la récolte du houblons hellemmois…

Au programme : Un brassin public avec du houblon fraîchement cueilli,

Du décônage entre ami(e)s, voisin(e)s ou famille,

Une mise en musique par Drole2wazo et ses assistants soniques,

Un concert de Kek at home avec, en 1e pertie, Gergio Brassens,

Une buvette avec nos productions et celles de la brasserie Deplus. Dès 10h, venez participer à la recolte du houblon. Pour faire partie des brigades, envoyez un mail : toushoublon@gmail.com Square Jules Ferry, Hellemmes Square Jules Ferry, Hellemmes Hellemmes Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:toushoublon@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

