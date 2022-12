Le Goûter de Quartier Square Joséphine Baker à Dravemont Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Le Goûter de Quartier Square Joséphine Baker à Dravemont, 21 décembre 2022, Floirac. Le Goûter de Quartier Mercredi 21 décembre, 14h00 Square Joséphine Baker à Dravemont

Gratuit

Un moment convivial organisé par le Conseil Citoyen de Floirac Dravemont handicap moteur mi Square Joséphine Baker à Dravemont Avenue Salvador Allende 33270 Floirac Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Conseil Citoyen de Floirac Dravemont vous invite à partager un moment convivial : » Le Goûter de Quartier » autour d’un chocolat chaud et de pleins d’autres surprises dans le square Joséphine Baker. Cet événement aura lieu le Mercredi 21 Décembre de 14h à 18h. Venez nombreux. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:00:00+01:00

2022-12-21T18:00:00+01:00 CC

