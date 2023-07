Sens Dessus Dessous : spectacle « Comment devenir riche » Square Jorrand Guéret, 16 juillet 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Spectacle tout public par la Cie La boucle de la boucle.

Entrée Libre.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Square Jorrand

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Show for all ages by Cie La boucle de la boucle.

Free admission

Espectáculo para todas las edades a cargo de la Cie La boucle de la boucle.

Entrada gratuita

Eine Aufführung für alle Altersgruppen von der Cie La boucle de la boucle.

Freier Eintritt

