Duo d’harpiste et de hang au square Jeanne d’Arc Square Jeanne d’Arc Lagny-sur-Marne Catégories d’Évènement: Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne Duo d’harpiste et de hang au square Jeanne d’Arc Square Jeanne d’Arc Lagny-sur-Marne, 17 septembre 2023, Lagny-sur-Marne. Duo d’harpiste et de hang au square Jeanne d’Arc Dimanche 17 septembre, 16h00 Square Jeanne d’Arc Venez découvrir un duo surprenant, une harpiste et du hang dans un cadre patrimonial merveilleux Square Jeanne d’Arc 18 rue Paul Bert 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Square Jeanne d'Arc Adresse 18 rue Paul Bert 77400 Lagny-sur-Marne Ville Lagny-sur-Marne Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Square Jeanne d'Arc Lagny-sur-Marne

Square Jeanne d'Arc Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagny-sur-marne/