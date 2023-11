Festival Contes d’Hiver – contes du vent d’hiver Square Jean Venable Luneray, 1 décembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Le Festival Contes d’Hiver revient pour petits et grands du 8 au 9 décembre !

Dans les pays ou l’hiver est rude. on se réunit alors autour d’un bon feu pour évoque d’étranges rencontres. Mais chut, la nuit tombe et la neige danse sous les étoiles… Ecoutez ce que nous disent les histoires. « Les contes me viennent de l’enfance, de ces moments privilégiés où mes parents me lisait « le diable aux trois cheveux d’or » ou « le grain magique ». Aujourd’hui, c’est à mon tour de prêter ma voix aux contes qui sommeillent au creux des livres et qui ne demandent qu’à se faufiler jusqu’à vos oreilles. »

Spectacle familiale à partir de 4 ans.

Goûter de Noël à l’issue du spectacle..

2023-12-09 10:30:00 fin : 2023-12-09 11:10:00

Square Jean Venable chalet

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



The Contes d’Hiver Festival returns for young and old from December 8 to 9!

In countries where winter is harsh, people gather around a roaring fire to conjure up strange encounters. But hush, night falls and the snow dances under the stars… Listen to what the stories have to say. « Tales come to me from childhood, from those special moments when my parents would read me « The Devil with Three Golden Hairs » or « The Magic Bean ». Today, it’s my turn to lend my voice to the tales that lie dormant in books, just waiting to slip into your ears

Family show for ages 4 and up.

Christmas snack after the show.

El Festival de Cuentos de Invierno vuelve para grandes y pequeños del 8 al 9 de diciembre

En los países donde el invierno es crudo, la gente se reúne alrededor de un fuego crepitante para evocar encuentros extraños. Pero silencio, la noche está cayendo y la nieve baila bajo las estrellas… Escucha lo que cuentan los cuentos. « Los cuentos me vienen de la infancia, de esos momentos especiales en los que mis padres me leían « El diablo de los tres pelos de oro » o « La habichuela mágica ». Ahora me toca a mí prestar mi voz a los cuentos que yacen dormidos en los libros, esperando a que te los lean »

Espectáculo familiar a partir de 4 años.

Merienda navideña después del espectáculo.

Das Festival Contes d’Hiver ist vom 8. bis 9. Dezember wieder für Groß und Klein geöffnet!

In den Ländern, in denen der Winter hart ist, versammeln sich die Menschen um ein Feuer, um seltsame Begegnungen zu erleben. Aber pssst, die Nacht bricht herein und der Schnee tanzt unter den Sternen… Hören Sie, was uns die Geschichten erzählen. « Die Märchen stammen aus meiner Kindheit, aus den besonderen Momenten, in denen mir meine Eltern « Der Teufel mit den drei goldenen Haaren » oder « Das magische Korn » vorlasen. Heute ist es an mir, den Märchen, die in den Büchern schlummern und nur darauf warten, sich an Ihre Ohren zu schleichen, meine Stimme zu leihen. »

Familienvorstellung ab 4 Jahren.

Weihnachtsessen im Anschluss an die Vorstellung.

