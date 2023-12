Festival Contes d’Hiver – Repas conté « Et si… ça se passait comme ça ? » Square Jean Venable Luneray, 1 décembre 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Le Festival Contes d’Hiver revient pour petits et grands du 8 au 9 décembre !

Et si le « Grand Méchant Loup » n’était pas si effrayant ? Et si on pardonnait à l’ami trop gourmand ? Et si un simple beignet avait le pouvoir de nous transformer ? Et si… On partageait un bon moment ?

Sophie DAVID et Nathalie BONDOUX se sont rencontrés en 2014 et depuis, elles se retrouvent régulièrement pour faire entrer en résonance les contes et la musique. Sophie DAVID est violoniste classique diplômée de l’Ecole Nationale e Musique du Havre. Arrivée sur Paris, elle intègre de groupes rock, folk et traditionnels et d’initie en autodidacte au chant et à la guitare.

Spectacle familiale à partir de 6 ans.

Soupe réalisée par le chef Martial Friboulet..

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 21:30:00.

Square Jean Venable chalet

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



The Contes d’Hiver Festival returns for young and old from December 8 to 9!

What if the « Big Bad Wolf » wasn’t so scary? What if we could forgive our greedy friend? What if a simple doughnut had the power to transform us? And what if… We shared a good time?

Sophie DAVID and Nathalie BONDOUX met in 2014 and have been meeting regularly ever since, bringing storytelling and music into resonance. Sophie DAVID is a classical violinist who graduated from the Ecole Nationale e Musique du Havre. After moving to Paris, she joined a number of rock, folk and traditional bands, and taught herself to sing and play guitar.

Family show for ages 6 and up.

Soup prepared by chef Martial Friboulet.

El Festival Contes d’Hiver vuelve para grandes y pequeños del 8 al 9 de diciembre

¿Y si el Lobo Feroz no diera tanto miedo? ¿Y si pudiéramos perdonar a nuestro amigo el glotón? ¿Y si un simple donut tuviera el poder de transformarnos? ¿Y si… ¿Compartiéramos un buen rato?

Sophie DAVID y Nathalie BONDOUX se conocieron en 2014 y desde entonces se reúnen regularmente para unir narración y música. Sophie DAVID es una violinista clásica graduada en la Escuela Nacional de Música de Le Havre. Cuando se trasladó a París, se unió a varios grupos de rock, folk y música tradicional y aprendió por su cuenta a cantar y tocar la guitarra.

Espectáculo familiar a partir de 6 años.

Sopa preparada por el chef Martial Friboulet.

Das Festival Contes d’Hiver kehrt für Groß und Klein vom 8. bis 9. Dezember zurück!

Was wäre, wenn der « böse Wolf » gar nicht so furchterregend wäre? Was wäre, wenn man dem allzu gierigen Freund verzeihen würde? Was wäre, wenn ein einfacher Donut die Macht hätte, uns zu verwandeln? Was wäre, wenn? Wir eine gute Zeit miteinander teilen?

Sophie DAVID und Nathalie BONDOUX haben sich 2014 kennengelernt und treffen sich seitdem regelmäßig, um Märchen und Musik in Resonanz treten zu lassen. Sophie DAVID ist eine klassische Violinistin, die an der Ecole Nationale e Musique in Le Havre studiert hat. Nach ihrer Ankunft in Paris trat sie in Rock-, Folk- und traditionelle Bands ein und brachte sich autodidaktisch Gesang und Gitarre bei.

Familienvorstellung ab 6 Jahren.

Die Suppe wird vom Chefkoch Martial Friboulet zubereitet.

