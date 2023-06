Festival les Musicales de Normandie – Pierre Hantaï Square Jean Venable Luneray, 29 juillet 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

« Avant il y avait Gustav Leonhardt, maintenant il y a Pierre Hantaï » Jordi Savall

Lorsqu’il monte sur scène, Pierre Hantaï tente de renouer avec ce qui a de tout temps caractérisé la transmission dans les cultures musicales mais que nous avons peu à peu perdu dans le domaine de la musique dite « classique » : l’esprit de communion, la joie de l’inattendu et de la découverte, qu’il veut retrouver tant pour le public que pour lui-même. Avec beauté, puissance, virtuosité et liberté, le maître français du clavecin interprètera la musique prodigieuse de Couperin, Rameau et Bach..

2023-07-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-29 . .

Square Jean Venable Temple de Luneray

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



« Before there was Gustav Leonhardt, now there is Pierre Hantaï » Jordi Savall

When he takes to the stage, Pierre Hantaï attempts to reconnect with what has always characterized the transmission of musical cultures, but which we have gradually lost in the realm of so-called « classical » music: the spirit of communion, the joy of the unexpected and of discovery, which he wants to rediscover both for the audience and for himself. With beauty, power, virtuosity and freedom, the French master of the harpsichord will interpret the prodigious music of Couperin, Rameau and Bach.

« Antes estaba Gustav Leonhardt, ahora está Pierre Hantaï » Jordi Savall

Cuando sube al escenario, Pierre Hantaï intenta recuperar lo que siempre ha caracterizado la transmisión en las culturas musicales, pero que poco a poco hemos ido perdiendo en el ámbito de la música llamada « clásica »: el espíritu de comunión, la alegría de lo inesperado y del descubrimiento, que quiere redescubrir tanto para el público como para sí mismo. Con belleza, potencia, virtuosismo y libertad, el maestro francés del clave interpretará la prodigiosa música de Couperin, Rameau y Bach.

« Früher gab es Gustav Leonhardt, jetzt gibt es Pierre Hantaï » Jordi Savall

Wenn Pierre Hantaï die Bühne betritt, versucht er, an das anzuknüpfen, was seit jeher die Weitergabe in den Musikkulturen charakterisiert hat, was wir jedoch im Bereich der sogenannten « klassischen » Musik allmählich verloren haben: den Geist der Gemeinschaft, die Freude am Unerwarteten und an der Entdeckung, die er sowohl für das Publikum als auch für sich selbst wiederfinden möchte. Mit Schönheit, Kraft, Virtuosität und Freiheit wird der französische Meister des Cembalos die verschwenderische Musik von Couperin, Rameau und Bach interpretieren.

