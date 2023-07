Concert de Musique Baroque Square Jean Venable Luneray, 13 juillet 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Venez profiter d’un concert de musique baroque avec Jean-Pierre MENUGE et son ensemble « ORPHEO DE CRACOVIA ».

2023-07-13 20:30:00 fin : 2023-07-13 . .

Square Jean Venable Temple protestant

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy a concert of baroque music with Jean-Pierre MENUGE and his ensemble « ORPHEO DE CRACOVIA »

Venga a disfrutar de un concierto de música barroca con Jean-Pierre MENUGE y su conjunto « ORPHEO DE CRACOVIA »

Genießen Sie ein Barockmusikkonzert mit Jean-Pierre MENUGE und seinem Ensemble « ORPHEO DE CRACOVIA »

Mise à jour le 2023-06-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche