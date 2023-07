Concert orgue et chant Temple de Luneray Square Jean Venable Luneray, 7 juillet 2023, Luneray.

Luneray,Seine-Maritime

Venez profiter d’un concert orgue et chant dans le Temple de Luneray joué par Jean GALLART et Clémence LAVEGGI..

2023-07-07 20:30:00 fin : 2023-07-07 . .

Square Jean Venable Temple protestant

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy an organ and singing concert in the Luneray Temple, performed by Jean GALLART and Clémence LAVEGGI.

Venga a disfrutar de un concierto de órgano y canto en el Templo de Luneray interpretado por Jean GALLART y Clémence LAVEGGI.

Genießen Sie ein Konzert mit Orgel und Gesang im Tempel von Luneray, gespielt von Jean GALLART und Clémence LAVEGGI.

