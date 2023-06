Infolab Tour Square Jean Moulin Bélâbre, 12 juillet 2023, Bélâbre.

Bélâbre,Indre

Nous organiserons une course d’Ozobot (petits robots) afin d’initier les jeunes à la robotiques. Cette activité est pour les 12 -25 ans. Familles

Mercredi 2023-07-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-12 . 3.5 EUR.

Square Jean Moulin

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire



We?ll be organizing an Ozobot (small robot) race to introduce youngsters to robotics. This activity is for 12-25 year-olds

Organizaremos una carrera de Ozobot (pequeños robots) para iniciar a los jóvenes en la robótica. Esta actividad está dirigida a jóvenes de 12 a 25 años

Wir werden ein Ozobot-Rennen (kleine Roboter) organisieren, um junge Menschen in die Robotik einzuführen. Diese Aktivität ist für 12- bis 25-Jährige

Mise à jour le 2023-06-24 par Destination Brenne