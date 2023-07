Saison d’été à Sannois / Orchestre national d’Île-de-France Square Jean Mermoz Sannois, 5 juillet 2023, Sannois.

Saison d’été à Sannois / Orchestre national d’Île-de-France Mercredi 5 juillet, 21h00 Square Jean Mermoz

Danse autour du monde

Dans le cadre de Mon été, ma région et de l’été culturel, l’Orchestre national d’Île-de-France programme des concerts de musique de chambre partout et pour tous dans toute la région ! Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre se produiront en plein air dans les espaces publics, les jardins ou les parcs. Ils joueront également pour différents publics, notamment dans les maisons de retraite.

PROGRAMME

Edvard Grieg

Danses Norvégiennes, extraits

Ferenc Farkas

Danses Hongroises, extraits

Maurice Ravel

Tombeau de Couperin, extraits

Denes Agay

Five Easy Dances

Astor Piazzolla

Tango

Julio Medaglia

Suite belle époque

George Gershwin

I Got Rhythm

Richard Halla

Charleston

Leo Delibes

Copélia, extraits

Piotr Tchaikovski

Casse noisettes, extraits

Dmitri Chostakovitch

Valse

Square Jean Mermoz Rue Jean Mermoz, 95110 Sannois Sannois 95110 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T21:00:00+02:00 – 2023-07-05T22:00:00+02:00

Christophe Urbain / Belleville.eu