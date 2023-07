MACADAM JAZZ – Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce Square Jean Jaurès Périgueux, 18 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Au coeur du Square Jean Jaurès de Périgueux, le saxophoniste Laurent Bardainne retrouve son Tigre d’Eau Douce pour une nouvelle croisière radieuse aux confins du jazz le plus éclectique !.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

Square Jean Jaurès

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the heart of Périgueux?s Square Jean Jaurès, saxophonist Laurent Bardainne reunites with his Tigre d?Eau Douce for another radiant cruise on the edge of the most eclectic jazz!

¡En el corazón de la plaza Jean Jaurès de Périgueux, el saxofonista Laurent Bardainne se reúne con su Tigre d’Eau Douce para otro radiante crucero al filo del jazz más ecléctico!

Im Herzen des Square Jean Jaurès in Périgueux trifft der Saxophonist Laurent Bardainne seine Tigre d’Eau Douce für eine weitere strahlende Kreuzfahrt zu den Grenzen des eklektischsten Jazz!

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux