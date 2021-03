Sens Square Jean Cousin Sens, Yonne Square Jean Cousin Square Jean Cousin Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Square Jean Cousin Square Jean Cousin, 4 juin 2021-4 juin 2021, Sens. Square Jean Cousin

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Square Jean Cousin Entrée libre

Visite libre du square. Square Jean Cousin Cours Tarbé, Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T08:30:00 2021-06-04T19:00:00;2021-06-05T08:30:00 2021-06-05T19:00:00;2021-06-06T08:30:00 2021-06-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Square Jean Cousin Adresse Cours Tarbé, Sens, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté Ville Sens