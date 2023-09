SEKSION MALOYA à Montreuil (93) – Les fleurs d’Hilaire #4 Square Hilaire Penda Montreuil, 22 octobre 2023, Montreuil.

DIM 22 OCTOBRE 2023 – de 12h00 à 18h00

LES FLEURS D’HILAIRE #4

​Un dimanche sous le signe de l’Ile de la Réunion et de la fête au rythme des danses, des musiques et des traditions culinaires ! Une journée en immersion dans l’univers du Maloya, la musique traditionnelle de la Réunion.

Rendez-vous avec Loran Velia, le collectif Seksion Maloya, DJ Cubongo etc.

de 14h à 16h ►Ateliers danse et percussions – pour petits et grands

avec Loran Velia

à partir de 17h ►Concert avec le collectif musical Seksion Maloya

Créée en 2014, la Seksion Maloya est un collectif musical parisien emmené par Loran Vélia. Elle a compté dans ses rangs aussi des musicien.ne.s réunionnais.es qu’issu.e.s d’autres cultures, réuni.e.s autour d’une passion commune pour le maloya.

Cette musique originaire de l’île de la Réunion, née des douleurs et de l’arrachement des esclaves à leurs terres, est aussi le fruit d’un long métissage et célèbre les joies et les peines de celles et ceux qui la jouent. C’est à faire vivre cette tradition que s’emploie le collectif, à travers les concerts, la transmission pédagogique aux publics désireux d’en savoir plus et les échanges culturels lors des tournées (réunion, pérou, États-Unis).

Ce chemin musical se poursuit en 202 1 suite à la parution du premier album éponyme du collectif, conçu comme un pont entre les différentes étapes parcourues, entre anciens membres et nouveaux arrivants, pour continuer à avancer, entouré d’une famille musicale qui s’agrandit au gré des kabars, ces concerts de maloya, lieux d’échanges et de partage.

C’est en effet sur scène que la seksion maloya déploie pleinement son énergie, ayant accompagné ou joué aux côtés d’artistes majeurs de la scène Maloya : Danyel Waro, Jean-didier Hoareau, Christine Salem, René Lacaille…

ET AUSSI

Toute la journée ►

Atelier créatif et maquillage

DJ Cubongo imprégné des échanges culturels et des itinéraires musicaux transatlantiques, le DJ et producteur CUBONGO partage ses explorations musicales entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique.

à partir de 12h00 ► Traiteur Découverte Réunion nous préparera ses meilleures spécialités pour nous faire découvrir la cuisine réunionnaise ! Au menu : rougail saucisses, cari poulet et samoussas…

–

–

