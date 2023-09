Vide grenier à Lavéra Square Gilabert Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vide grenier à Lavéra Square Gilabert Martigues, 30 septembre 2023, Martigues. Un vide grenier proposé par la maison de quartier de Lavéra.

2023-09-30 08:00:00 fin : 2023-09-30 15:00:00. .

Square Gilabert

Martigues 13117 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A garage sale offered by the Lavéra neighborhood center. Venta de garaje ofrecida por el centro de barrio de Lavéra. Ein Flohmarkt, angeboten vom Nachbarschaftszentrum Lavéra.

