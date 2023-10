Cet évènement est passé Fête des Waz’ins Square Ghesquière Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête des Waz’ins Square Ghesquière Lille, 22 mai 2019, Lille. Fête des Waz’ins Mercredi 22 mai 2019, 14h00 Square Ghesquière C’est l’occasiond e participer à de nombreux ateliers, pour les petits comme pour les grands. Au programme : jardin lecture ainsi qu’un atelier d’écriture tenu par la bibliothèque du quartier. 3ème Virage à Gauche vous propose de participer à un atelier bestiaire fantastique. Egalement,n’hésitez pas à laisser vos petits mots, un crieur pubic se chargera de les clamer ! L’association Handidétente met à disposition des chapeaux mexicains à décrorer. Et bien d’autres ateliers pour tout le public. La journée s’achèvera sur un bal latino animé par l’association Brazil Afro Funk. Square Ghesquière Rue Henri Ghesquière59160 Lille Lille 59160 Lomme Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

