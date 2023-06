Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Inauguration du square Georges-Brassens Square Georges-Brassens Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Inauguration du square Georges-Brassens Square Georges-Brassens Villeneuve-d’Ascq, 1 juillet 2023, Villeneuve-d'Ascq. Inauguration du square Georges-Brassens Samedi 1 juillet, 11h30 Square Georges-Brassens Participation libre Samedi 1er juillet à 11h30, le square Georges-Brassens sera inauguré à l’occasion d’un moment festif ! Une inauguration festive L’inauguration se fera en musique (fanfares déambulatoires).

Jusqu’à 15h30, les habitants profitent des nouveaux espaces autour d’une auberge espagnole, au gré des animations et des ateliers (cultures urbaines, développement durable…). Quels aménagements ? Le square est passé de 5 651 m² à 8 086 m², bénéficiant ainsi de 30% d’espace supplémentaire.

Des structures sportives, disposées dans cet écrin vert, rendent accessible l’activité sportive en plein air en bas de chez soi.

Le square offre également désormais un espace de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans ainsi que des espaces pour se retrouver en famille, pique-niquer.

Pont-de-Bois se trouvant au cœur de la Ville nature et nourricière, des arbres fruitiers sont disposés dans le parc, favorisant le glanage par les habitants. Budget Le coût total des travaux de rénovation de cet espace est de plus de 2 millions d’euros. 552 000 euros sont pris en charge par la MEL et 1,5 million d’euros sont pris en charge par la Ville. Zoom sur le réaménagement des espaces publics du Pont-de-Bois Le réaménagement des espaces publics du quartier Pont-de-Bois s’achève par la rénovation complète du square Georges-Brassens. Cette dernière se poursuit depuis octobre 2021. Ce square, entièrement réinventé, répond aux attentes et aux usages des habitants du quartier en renforçant la sécurité sur site ainsi qu’en élargissant les espaces de nature. Square Georges-Brassens Square Georges-Brassens 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T11:30:00+02:00 – 2023-07-01T15:30:00+02:00

2023-07-01T11:30:00+02:00 – 2023-07-01T15:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Square Georges-Brassens Adresse Square Georges-Brassens 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Square Georges-Brassens Villeneuve-d'Ascq

Square Georges-Brassens Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Inauguration du square Georges-Brassens Square Georges-Brassens Villeneuve-d’Ascq 2023-07-01 was last modified: by Inauguration du square Georges-Brassens Square Georges-Brassens Villeneuve-d’Ascq Square Georges-Brassens Villeneuve-d'Ascq 1 juillet 2023