Plantation participative Square Georges-Brassens, 25 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Plantation participative Samedi 25 mars, 11h00 Square Georges-Brassens La ville de Villeneuve d’Ascq organise une opération de plantation au square George-Brassens avec les habitants dans le cadre de la « Ville Nature et Nourricière » samedi 25 mars 2023 à 11h. Renseignements : Maison de quartier Jacques-Brel Tél. 03 20 43 20 60

Square Georges-Brassens 59650 Villeneuve d'Ascq

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:30:00+01:00

