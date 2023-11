LES FAKES NEWS DE LA PRÉHISTOIRE Square Georges Auric Lodève, 28 décembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Lors de cette visite interactive, tentons d’éclaircir les idées reçues sur la Préhistoire… Lucy est notre ancêtre. Néandertal a disparu à cause de nous. Les humains préhistoriques avaient l’eau courante mais ne savaient pas construire de monument. Vous pensez sans doute que certaines de ces affirmations sont vraies, et d’autres fausses. On vérifie.

2023-12-28 14:30:00 fin : 2023-12-28 15:15:00. EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



On this interactive tour, we try to clear up some of the misconceptions about prehistory… Lucy is our ancestor. Neanderthal disappeared because of us. Prehistoric humans had running water but couldn’t build monuments. You may think that some of these statements are true, and others false. Let’s check them out?

En este recorrido interactivo, intentamos aclarar algunas ideas preconcebidas sobre la prehistoria… Lucy es nuestra antepasada. Neanderthal desapareció por nuestra culpa. Los humanos prehistóricos tenían agua corriente pero no podían construir monumentos. Puede que pienses que algunas de estas afirmaciones son ciertas y otras falsas. ¿Vamos a comprobarlo?

In diesem interaktiven Rundgang wollen wir versuchen, die gängigen Vorstellungen über die Vorgeschichte zu klären… Lucy ist unsere Vorfahrin. Neandertaler ist wegen uns ausgestorben. Die Menschen in der Urzeit hatten fließendes Wasser, konnten aber keine Denkmäler bauen. Sie denken wahrscheinlich, dass einige dieser Behauptungen wahr und andere falsch sind. Wir überprüfen?

Mise à jour le 2023-11-16 par OT LODEVOIS ET LARZAC