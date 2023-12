EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « APARTÉ EN AMÉRIQUE LATINE » Square Georges Auric Lodève, 8 décembre 2023, Lodève.

Lodève Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-08 18:00:00

fin : 2023-12-08

Entre Chili, Bolivie, Argentine et Mexique, Marc Deotte vous invite à voyager à travers ses clichés mis en lumière dans un lieu précieux.

Vernissage le 08 décembre..

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC