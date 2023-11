CEUX DE LODÈVE, LES 110 Square Georges Auric Lodève, 30 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

1852 : 110 Lodévois sont jugés, 68 transportés en Algérie, exilés ou placés sous surveillance car républicains sociaux militants.

Jean Guêtré de retour d’ exil, vient à leur rencontre évoquer leurs combats et leurs espérances. Cette représentation sera tenue par J.-F. Benoit

Suivi de « Heurs et Malheurs de Lodève sous le second empire »

par Bernard Derrieu..

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 23:00:00. .

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



1852: 110 Lodévois were put on trial, 68 transported to Algeria, exiled or placed under surveillance because they were militant social republicans.

Jean Guêtré, back from exile, came to meet them and talk about their struggles and hopes. This performance will be hosted by J.-F. Benoit

Followed by « Heurs et Malheurs de Lodève sous le second empire » (« Heurs and woes of Lodève under the second empire »)

by Bernard Derrieu.

1852: 110 personas de Lodévois son juzgadas, 68 trasladadas a Argelia, exiliadas o puestas bajo vigilancia por ser militantes social-republicanos.

Jean Guêtré, a su regreso del exilio, vino a reunirse con ellos y a hablarles de sus luchas y esperanzas. Esta representación estará dirigida por J.-F. Benoit

A continuación, « Heurs et Malheurs de Lodève sous le second empire » (Altibajos de Lodève durante el Segundo Imperio)

de Bernard Derrieu.

1852: 110 Lodévois werden vor Gericht gestellt, 68 werden nach Algerien gebracht, ins Exil geschickt oder unter Aufsicht gestellt, weil sie militante Sozialrepublikaner sind.

Jean Guêtré kehrt aus dem Exil zurück und erzählt ihnen von ihren Kämpfen und Hoffnungen. Diese Vorstellung wird von J.-F. Benoit geleitet

Anschließend: « Heurs et Malheurs de Lodève sous le second empire » (Glück und Unglück von Lodève unter dem zweiten Kaiserreich)

von Bernard Derrieu.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT LODEVOIS ET LARZAC