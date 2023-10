ESCAPE GAME AU MUSÉE DE LODÈVE Square Georges Auric Lodève, 26 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Entre amis ou en famille venez découvrir la collection Sciences de la Terre avec un jeu grandeur nature dans l’esprit d’un Escape Game pour adultes et ados..

2023-10-26 14:15:00 fin : 2023-10-26 15:00:00. EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



With friends or family, come and discover the Earth Sciences collection with a life-size game in the spirit of an Escape Game for adults and teenagers.

Con amigos o en familia, venga a descubrir la colección de Ciencias de la Tierra con un juego a tamaño real con espíritu de Juego de Escape para adultos y adolescentes.

Entdecken Sie mit Freunden oder der Familie die Sammlung « Erdwissenschaften » mit einem lebensgroßen Spiel im Stil eines Escape Games für Erwachsene und Jugendliche.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT LODEVOIS ET LARZAC