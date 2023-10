VISITE INTERACTIVE – LA ROULOTTE DE LA PRÉHISTOIRE Square Georges Auric Lodève, 25 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Une petite roulotte qui contient des silex à toucher, un dolmen reconstitué, des outils préhistoriques, des moulages de crânes… et un médiateur pour tout vous expliquer..

2023-10-25 14:15:00 fin : 2023-10-25 15:00:00. EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



A small trailer containing flints to touch, a reconstructed dolmen, prehistoric tools, skull casts? and a mediator to explain everything.

Un pequeño vagón con sílex para tocar, un dolmen reconstruido, herramientas prehistóricas, moldes de cráneos… y un intérprete para explicárselo todo.

Ein kleiner Planwagen mit Feuerstein zum Anfassen, einem rekonstruierten Dolmen, prähistorischen Werkzeugen, Abgüssen von Schädeln? und einem Mediator, der Ihnen alles erklärt.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT LODEVOIS ET LARZAC