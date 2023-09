EXPOSITION : BRÉSIL, IDENTITÉS Square Georges Auric Lodève, 14 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Le Musée de Lodève présente une collection exceptionnelle d’art brésilien du XXe siècle très rarement exposée en Occident. Panorama de toute la variété d’un art libre et inventif, la collection montre les multiples facettes de l’identité du Brésil et une diversité époustouflante des formes d’expression..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2024-04-21 13:00:00. EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The Musée de Lodève presents an exceptional collection of twentieth-century Brazilian art, rarely exhibited in the West. A panorama of the full variety of a free and inventive art, the collection shows the multiple facets of Brazilian identity and a breathtaking diversity of forms of expression.

El Museo de Lodève presenta una colección excepcional de arte brasileño del siglo XX, raramente expuesta en Occidente. Panorama de toda la variedad del arte libre e inventivo, la colección muestra las múltiples facetas de la identidad brasileña y una impresionante diversidad de formas de expresión.

Das Musée de Lodève präsentiert eine außergewöhnliche Sammlung brasilianischer Kunst des 20. Jahrhunderts, die im Westen nur sehr selten ausgestellt wird. Die Sammlung zeigt die ganze Vielfalt einer freien und erfinderischen Kunst, die vielen Facetten der brasilianischen Identität und eine atemberaubende Vielfalt an Ausdrucksformen.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC