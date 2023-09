VISITE GUIDÉE : BRÉSIL, IDENTITÉS Square Georges Auric Lodève, 14 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

La visite guidée est une immersion au plus près d’un art libre et inventif.

Visites guidées du mardi au samedi à 15h30..

2023-10-14 15:30:00 fin : 2024-04-21 . EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



The guided tour is a close-up immersion in a free and inventive art form.

Guided tours Tuesday to Saturday at 3.30pm.

La visita guiada ofrece una visión cercana del arte libre e inventivo.

Visitas guiadas de martes a sábado a las 15.30 h.

Die Führung ist ein Eintauchen in die Nähe einer freien und erfinderischen Kunst.

Führungen von Dienstag bis Samstag um 15:30 Uhr.

