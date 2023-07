DES FOSSILES EN COULEUR ! Square Georges Auric Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Et si vous redonniez des couleurs à nos fossiles ? Parmi notre riche collection de moulages de fossiles – ammonite, trilobite et empreintes de pas de dinosaures – choisissez-en un et amusez-vous à le décorer, le peindre et le relooker en totalité. Nous serons là pour vous conseiller. Créativité, spontanéité et originalité sont vivement souhaitées !

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



How about giving our fossils a new look? Choose from our rich collection of fossil casts – ammonites, trilobites and dinosaur footprints – and have fun decorating, painting and giving them a complete makeover. We’ll be there to advise you. Creativity, spontaneity and originality are highly desirable!

¿Y si le damos un toque de color a nuestros fósiles? Elige entre nuestra rica colección de moldes de fósiles -ammonites, trilobites y huellas de dinosaurio- y diviértete decorándolos, pintándolos y dándoles un cambio de imagen completo. Estaremos allí para asesorarte. La creatividad, la espontaneidad y la originalidad son muy apreciadas

Wie wäre es, wenn Sie unseren Fossilien neue Farbe verleihen? Aus unserer reichhaltigen Sammlung von Fossilienabgüssen – Ammoniten, Trilobiten und Fußabdrücke von Dinosauriern – suchen Sie sich einen aus und haben Sie Spaß daran, ihn zu dekorieren, zu bemalen und ihm ein neues Aussehen zu verleihen. Wir werden Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Kreativität, Spontaneität und Originalität sind ausdrücklich erwünscht!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC