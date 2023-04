ATELIER FAMILIAL « MOULAGE DE FOSSILES » Square Georges Auric, 25 avril 2023, Lodève.

Les géologues utilisent parfois la technique du moulage pour prélever des empreintes dans la roche.

Réalise toi aussi un moulage et apprends avec une médiatrice les différentes sortes de fossiles..

2023-04-25 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-25 12:00:00. EUR.

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Geologists sometimes use the technique of casting to take impressions in the rock.

Make a cast yourself and learn about the different types of fossils with a mediator.

Los geólogos utilizan a veces la técnica del vaciado para realizar impresiones en la roca.

Haz un molde tú mismo y aprende sobre los diferentes tipos de fósiles de la mano de un mediador.

Geologen benutzen manchmal die Technik des Abgusses, um Abdrücke aus dem Gestein zu entnehmen.

Stelle auch du einen Abdruck her und lerne mit einer Vermittlerin die verschiedenen Arten von Fossilien kennen.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT LODEVOIS ET LARZAC