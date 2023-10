ATELIER FAMILIAL : POTERIES PRÉHISTORIQUES Square Georges Auric, 1 Pl. Francis Mora Lodève, 27 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Crée ton propre vase en utilisant les mêmes matières et techniques que les hommes préhistoriques, il y a plus de 5000 ans..

2023-10-27 11:00:00 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

Square Georges Auric, 1 Pl. Francis Mora

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Create your own vase using the same materials and techniques as prehistoric man did over 5000 years ago.

Crea tu propio jarrón utilizando los mismos materiales y técnicas que el hombre prehistórico hace más de 5000 años.

Gestalte deine eigene Vase mit denselben Materialien und Techniken wie die Urmenschen vor über 5000 Jahren.

