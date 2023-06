Soirée à l’écoute du crapaud Square Florian Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Soirée à l’écoute du crapaud Square Florian Villeurbanne, 12 juillet 2023, Villeurbanne. Soirée à l’écoute du crapaud 12 juillet – 17 août Square Florian Enfants accompagnés d’un adulte ; Gratuit ; Sans inscription L’alyte accoucheur est un petit crapaud qui vit en plein cœur de Villeurbanne et si vous tendez l’oreille vous pourrez entendre son joli chant. Square Florian 54, rue Florian à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Maisons-Neuves Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:30:00+02:00 – 2023-07-12T21:00:00+02:00

